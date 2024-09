Mercato : Transfert historique à l'OM, une légende est battue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Azzedine Ounahi et l'OM, c'est terminé, peut-être définitivement. Le milieu de terrain marocain a rejoint le Panathinaïkos sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Celle-ci s'élèverait à 11,5M€. En cas de transfert définitif en 2025, le club grec pourrait enregistrer le transfert le plus cher de son histoire.

Le ménage se poursuit à l’OM, et ce malgré la fermeture du mercato en France. Alors que les clubs tricolores ont encore la possibilité de recruter un joueur évoluant en Ligue 1, l’OL serait parvenu à trouver un accord dans le dossier Jordan Veretout. Le milieu de terrain est attendu à Lyon ce mercredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Selon une source au sein de l’OM, contactée par La Provence, le deal pourrait attendre 7M€, bonus compris. Mais avant d’annoncer le départ de Veretout, le club phocéen a officialisé celui d’Azzedine Ounahi.

Ounahi rejoint la Grèce

Il fallait être matinal pour suivre le destin de l’international marocain. Il était un peu plus de 8H lorsque l’OM a dégainé son communiqué : « Bonne continuation Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain quitte l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint le Panathinaïkós ». Révélation du dernier Mondial au Qatar, Ounahi n’est jamais parvenu à tirer son épingle du jeu, malgré les changements successifs sur le banc de l’OM, et les nombreuses chances de renverser la situation. Dans son édition du jouer, La Provence évoque dans ce dossier un prêt payant de 500 000€ et une option d’achat fixée à 11,5M€.

Ounahi va envoyé Cissé aux oubliettes ?

Si celle-ci est levée au cours de l’année 2025, elle pourrait marquer l’histoire du championnat grec. Ounahi pourrait ainsi devenir la recrue la plus chère du Panathinaïkós. Le record est détenu depuis près de quinze ans par un autre ancien de l’OM, un certain Djibril Cissé. Durant l’été 2009, l’international français avait fait le choix de rejoindre la Grèce contre un chèque de 8M€. Il y restera jusqu’en 2011. En 2001, Michális Konstantínou avait aussi rejoint le Pana pour une somme similaire. Derrière l’international chypriote, on retrouve deux visages bien connus en Europe. Ancien de l’OL, Tete a signé en Grèce, cet été, pour une somme supérieure à 7M€. International uruguayen et ancien de Manchester United, Facundo Pellistri a aussi pris la route de la République hellénique pour 6M€. Preuve si l’en est que le Pana demeure l’un des clubs les plus attractifs en Grèce.