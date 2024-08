Mercato : Transfert à 70M€, le PSG relance une vieille tradition

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG s'apprête à officialiser la signature de Joao Neves qui devrait s'engager pour 5 ans à Paris. Le club de la capitale déboursera 70M€ bonus compris pour recruter l'international portugais qui débarque en provenance de Benfica. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le PSG va piocher au sein du club lisboète. Et pour cause, il s'agit du club étranger avec lequel les Parisiens ont bouclé le plus de transactions dans l'histoire.

Bien que discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'apprête à enregistrer son premier gros renfort de l'été. En effet, Joao Neves devrait arriver dans les prochaines heures à Paris afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de 5 ans. Le PSG va débourser 70M€, bonus compris pour recruter le milieu de terrain de Benfica. Renato Sanches fera le chemin inverse. Et avec ce transfert, le club parisien entretient d'ailleurs une vieille tradition.

Le PSG réalise un coup de maître sur le mercato ! https://t.co/A8zNmFICdv pic.twitter.com/xgTX5euSCI — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Benfica, fournisseur officiel de transferts au PSG

En effet, dans l'histoire du PSG, Benfica est le club étranger avec lequel les Parisiens ont le plus bouclé de transfert. Et pour cause, Joao Neves va devenir le neuvième joueur à quitter le club lisboète pour rejoindre le PSG. Avant lui, deux joueurs l'ont durant l'ère QSI à savoir Gonçalo Ramos l'année dernière et Gonçalo Guedes en 2017. Et il faut ensuite remonter à 2004 et l'arrivée d'Hélder Cristóvão pour retrouver un joueur ayant quitté Benfica pour signer au PSG. En 1996, Kenedy avait pris le même chemin comme João Alves en 1979 et Humberto Coelho en 1975. Cependant, les deux joueurs les plus connus ayant quitté Benfica pour le PSG sont Valdo et Ricardo. Arrivés en 1991, les deux Brésiliens sont devenus des légendes du club parisien.

Le 16e portugais de l'histoire du PSG

Et ce n'est pas tout. Joao Neves va également entretenir la longue tradition des joueurs portugais du PSG. Le jeune milieu de terrain va effectivement devenir le 16e lusitaniens de l'histoire du club parisien. Une tradition lancée dès les années 1970 avec Humberto Coelho (1975-77) et João Alves (1979-80, 22 matchs). Par la suite, les Portugais se sont enchaînés au PSG avec Kenedy (1996-97, 39 matchs), Hélder Baptista (1999, 7 matchs), Agostinho (2001-02, 10 matchs, 1 but), Hugo Leal (2001-04, 75 matchs, 3 buts), Filipe Teixeira (2002-03, 25 matchs, 1 but), Pauleta (2003-08, 211 matchs, 109 buts) et Hélder Cristóvão (2004-05, 22 matchs, 1 but). Enfin, dans l'ère QSI, la tradition ne s'est pas perdue avec Gonçalo Guedes (2017, 13 matchs), Danilo Pereira (2020-, 132 matchs, 9 buts), Nuno Mendes (2021-, 69 matchs, 2 buts), Renato Sanches (2022-23, 27 matchs, 2 buts), Vitinha (2022-, 63 matchs, 4 buts) et Gonçalo Ramos (2023-, 15 matchs, 2 buts). Joao Neves arrive donc en terrain conquis.