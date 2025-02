Mercato : Transfert à 50M€, le coup de génie du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors des derniers jours du mercato hivernal, le PSG s’est définitivement séparé de Xavi Simons, vendu au RB Leipzig contre un montant de 50M€. Alors que ce transfert pourrait atteindre les 80M€, Paris a également conservé un pourcentage à la revente. Et clairement, le talentueux néerlandais pourrait rapidement rapporter un beau montant au club français.

Racheté par le PSG en 2023, Xavi Simons ne sera jamais revenu au sein du club parisien. Après une très belle saison au RB Leipzig en 2023-2024, le milieu offensif néerlandais avait de nouveau été prêté au sein du club allemand l’été dernier. Visiblement pas emballé à l’idée de retrouver le club de la capitale, le crack né en 2003 a été définitivement vendu à Leipzig.

Le PSG a joué ses cartes pour Xavi Simons

Un transfert annoncé cet hiver, et qui a directement rapporté 50M€ au PSG. Mais d’après plusieurs sources, ce dernier pourrait rapidement atteindre les 80M€, alors que les bonus de l’opération sont facilement atteignables. De plus, le PSG a conservé un pourcentage à la revente, et valable durant l’intégralité de la carrière de Xavi Simons. Selon le journaliste de BILD Christian Falk, le Néerlandais pourrait déjà connaître un gros transfert l’été prochain.

Le crack néerlandais vers la Premier League ?

« Il est probable que Leipzig vende Xavi Simons lors de la fenêtre de transfert d'été. Il était un peu surprenant que Leipzig s'engage dans un contrat permanent avec Simons. Au début, ils ne pensaient pas avoir cette chance, mais ils l'ont fait pour 50 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup pour ce type de joueur. Son contrat, bien sûr, n'est pas très long, puisqu'il court jusqu'en 2027. Sa cote est donc en hausse ! Leipzig pense avoir signé pour 50 millions d'euros un joueur qui a le potentiel de devenir un joueur de 80 millions d'euros, ce qui lui permettrait de gagner beaucoup d'argent sur une éventuelle vente. Je suis sûr qu'il y a un gentleman's agreement ou une clause libératoire, qui ferait que Simons serait vendu cet été. Liverpool est intéressé, tout comme Manchester City et Manchester United », a confié ce dernier pour CaughtOffside. Le PSG pourrait donc recevoir une nouvelle indemnité en cas de transfert de Xavi Simons.