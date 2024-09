Mercato : Transfert à 200M€, le coup de folie du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, le PSG a cherché à recruter un renfort offensif pour remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club parisien aurait pris des renseignements concernant la faisabilité d’un transfert de Lamine Yamal, le crack du FC Barcelone qui a remporté l’Euro avec l’Espagne cet été. Mais bien que le PSG était prêt à lâcher 200M€, ce dossier a rapidement été jugé impossible par la direction parisienne.

Cet été, le PSG s'est contenté de quatre recrues à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. Autrement dit, aucun attaquant n'est venu pour compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Et pourtant, de nombreux noms ont circulé à l'image de ceux menant à Victor Osimhen ou encore Khvicha Kvaratskehlia. Mais d'après le journaliste du Parisien Dominique Séverac, le PSG avait prévu un transfert encore plus important et était prêt à lâcher 200M€ sur Lamine Yamal, fraîchement auréolé de son sacre européen avec l'Espagne.

Le PSG avait préparé une offre de 200M€ pour Yamal

« S’il manque une star offensive ? Peut-être mais qui était disponible sur le marché cet été ? Osimhen ? Est-ce une vraie star ? Est-il compatible avec le jeu de Luis Enrique ? Julian Alvarez ? Est-ce une star ? Il n'y avait pas vraiment de stars prêtes à bouger cet été. Paris voulait Lamine Yamal mais a vite compris que c'était impossible malgré les 200M€ qu'il était prêt à mettre », révèle le journaliste à l’occasion d’une série de questions/réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre sur le sujet du numéro 9 du PSG.

«Paris a songé à Viktor Gyökeres»

« Paris a songé à Viktor Gyökeres cet été mais il semble que Luis Enrique n'a pas validé son recrutement. Je me répète : le grand 9 que Paris cherche, il l'a, c'est Gonçalo Ramos. S'il revient bien de son entorse à la cheville, il va marquer 30 buts dans la saison ! Le vrai numéro 9 existe, il est là mais il est blessé. Je pense qu'avec Gonçalo Ramos présent mercredi soir, le PSG n'aurait pas autant galéré à marquer. Il va revenir dans deux mois, soyez, soyons patients. Avec lui, le profil du PSG peut changer offensivement », ajoute Dominique Séverac.