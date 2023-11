Mercato : Tout est relancé pour le retour de Zidane ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane ferait partie des pistes étudiées par le club pour la succession de Carlo Ancelotti, engagé jusqu’à la fin de la saison. Mais alors que le départ de l’Italien semblait se dessiner, une prolongation serait désormais à l’étude, de quoi tout relancer pour Zidane.

Qui dirigera le Real Madrid la saison prochaine ? Alors que le bail de Carlo Ancelotti arrive à expiration, deux pistes seraient envisagées en interne en cas de départ de l’Italien. Ancien joueur du club désormais sur le banc du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso aurait de nombreux partisans en interne, tout comme Zinedine Zidane, qui serait même le profil privilégié par le président Florentino Pérez. Deux ans et demi après son départ, Zidane ne serait pas contre l’idée d’entamer une troisième aventure au Real Madrid d’après la presse espagnole, mais pour l’heure, c’est un autre homme qui tiendrait la corde pour diriger à l'avenir Jude Bellingham et ses coéquipiers.

Zidane débarque à Marseille, c’est le rêve https://t.co/OJdZLXsHOj pic.twitter.com/LWwH1qwA5O — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Il y a de fortes chances qu'Ancelotti reste en poste »

Et cet homme n’est autre que Carlo Ancelotti. Malgré les doutes autour de son avenir et l’intérêt prononcé de la Fédération brésilienne, qui a même assuré que l’actuel technicien du Real Madrid prendrait la tête de la Seleção, l’Italien se dirigerait vers une prolongation chez les Merengue . « C'est un écran de fumée parce que ça va mal pour le sélectionneur brésilien. Je ne sais pas si c'est un canular. Souvent, quand il y a de mauvaises nouvelles, il faut publier des informations positives ou des mensonges. Il y a de fortes chances qu'Ancelotti reste en poste. Ces dernières semaines, il a discuté avec le Real Madrid », révèle Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito .

Une prolongation d’une année à venir ?