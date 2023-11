L’ASSE déjà en danger pour ce gros coup du mercato ?

Benjamin Labrousse

Afin de renforcer son secteur offensif, l’ASSE avait coché le nom du jeune Lillois Alan Virginius lors du dernier mercato estival. Si l’ailier de 20 ans est finalement resté au LOSC, ce dernier intéresserait toujours les Verts. Mais le dossier risque d’être compliqué pour le club du Forez, alors qu’une écurie de Premier League s’est positionnée.

L’ASSE doit réagir. 5ème de Ligue 2, la formation stéphanoise ambitionne toujours une remontée en Ligue 1 en fin de saison, et pourrait compter sur le prochain mercato hivernal pour tenter de renforcer son effectif. Comme révélé par Peuple Vert , l’ASSE lorgnait l’ailier du LOSC Alan Virginius cet été, le joueur de 20 ans ayant finalement décidé de rester à Lille.

« Les grands clubs européens seront toujours là »

En exclusivité pour le10sport.com, le conseiller du jeune talent Yacine Ayad nous confiait qu’Alan Virginius attirait d’ores et déjà plusieurs clubs étrangers au moment de signer au LOSC en août 2022 : « A Sochaux, Alan a eu trop peu de temps de jeu pour pouvoir s’aguerrir et se montrer. C’est toujours valorisant et flatteur de voir des grands clubs européens frapper à votre porte. Mais l’idée, c’est de construire une carrière, les clubs européens viendront plus tard. Si Alan continue à progresser comme il le fait, je ne me fais aucun souci pour lui, les grands clubs européens seront toujours là » .

Fulham lorgne Alan Virginius