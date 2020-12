Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : Mourinho sur le point de prolonger Son… et Kane !

Publié le 4 décembre 2020 à 22h20 par La rédaction

Bien que les contrats de Heung-Min Son et Harry Kane sont assez longs, Tottenham voudrait récompenser leurs performances remarquables de ce début de saison en blindant ses deux stars offensives.