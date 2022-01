Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : Conte prêt à retrouver Lukaku ? Il répond !

Publié le 1 janvier 2022 à 20h10 par A.C.

Antonio Conte, qui est désormais l’entraineur de Tottenham, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée de Romelu Lukaku.