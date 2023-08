Mercato : Thierry Henry, un danger pour Zidane ?

Arnaud De Kanel

Suite au licenciement de Sylvain Ripoll, Thierry Henry est pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. S'il venait à réussir son passage, il pourrait totalement contrecarrer les plans d'un certain Zinédine Zidane. Explications.

La FFF poursuit sa révolution. Suite au départ de Noël Le Graët, plusieurs changements ont été opérés, le dernier en date concerne l'équipe de France Espoirs. Après un Euro décevant, Sylvain Ripoll a été évincé de son poste de sélectionneur et à moins d'un an des JO de Paris 2024, la Fédé se doit de trancher rapidement pour son remplaçant. Deux noms ressortent, en particulier celui de Thierry Henry, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Zinédine Zidane.

Henry favori pour remplacer Ripoll

Un trio composé de Marc Keller (membre du comité exécutif), Hubert Fournier (Directeur technique national) et du président de la FFF Philippe Diallo, se penche sérieusement sur la question depuis plusieurs jours. D'après les informations de RMC Sport , deux noms se détachent pour succéder à Sylvain Ripoll et il ne s'agit pas de Julien Stéphan, Sabri Lamouchi ou encore Philippe Montanier mais bien de Jocelyn Gourvennec et de Thierry Henry. L'ancien coach du LOSC aurait fait bonne impression lors d'un entretien avec le triumvirat de la FFF. Mais pour l'heure, la priorité serait de nommer Thierry Henry, également auditionné et surtout soutenu par la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, et ce malgré sa faible expérience en tant que numéro un. Libre depuis son départ de la sélection belge, la légende d'Arsenal consacre tout son temps à sa reconversion en tant que consultant. S'il venait à accepter le poste de sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry devrait donc tirer une croix sur ses juteux contrats avec CBS Sport et Prime Vidéo . L'argument financier pourrait bien être déterminant mais le challenge se refuse difficilement.

Un danger pour Zidane ?