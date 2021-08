Foot - Mercato - OM

Mercato : Thauvin vit un véritable cauchemar depuis son départ de l’OM !

Publié le 8 août 2021 à 19h05 par La rédaction mis à jour le 8 août 2021 à 19h15

En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin a choisi de partir libre vers le Mexique. Et depuis deux mois, le Français vit un enfer…

Au sortir de son titre de champion du monde avec l’équipe de France, en 2018, Florian Thauvin s’attendait très certainement à un tout autre chemin pour sa carrière. Locomotive de l’OM pendant plusieurs saisons, le Français a progressivement perdu pied. Gravement blessé à la cheville, contraint de se faire opérer, Florian Thauvin a connu une saison blanche en 2019-2020. De retour au printemps 2020, le Marseillais n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau. Et c’est par la petite porte qu’il a quitté l’OM, en juin dernier, à la fin de son contrat. Après avoir longtemps attendu une offre à la hauteur de ses attentes financières, l’international français a choisi de partir gratuitement vers le Mexique.

Des JO catastrophiques, des débuts ratés au Mexique

Sélectionné avec l’équipe de France olympique pour disputer les Jeux de Tokyo, Florian Thauvin a été totalement transparent. S’il devait être l’un des leaders des Bleus, comme l’a été Dédé Gignac, il a totalement manqué sa compétition et n’a pu éviter le naufrage bleu au Japon… La magie de ses crochets, de ses accélérations ou de ses frappes pied gauche ne fonctionnent plus.



Et pour se relancer, Florian Thauvin n’a pas pu compter sur ses débuts au Mexique pour se redonner le moral. Pour son premier match avec les Tigres : Expulsion après 33 minutes de jeu ! Sifflé par le public lors d'un match contre Santos, le Français s’est perdu dans un tacle non maîtrisé sur Omar Campos. La VAR a été sans appel pour la recrue tricolore, expulsé et sifflé par le public présent. Des débuts catastrophes pour une période clairement à l’opposé de celle qu’il a pu vivre entre son retour à l’OM et son sacre avec l’équipe de France…