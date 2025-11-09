Mercato : Thauvin balance sur son salaire à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Transféré par l’OM à l’été 2016 à Newcastle, Florian Thauvin finit par revenir sur la Canebière quelques mois après seulement. En effet, dès janvier 2017, le Français est de retour à Marseille, prêté par les Magpies. Et vouloir que pour permettre cela, Thauvin a consenti à de très gros efforts financiers à propos de son salaire.

Pour Florian Thauvin, l’aventure en Premier League n’aura finalement pas été fructueuse. En effet, n’ayant passé que quelques mois à Newcastle, le Français est rapidement revenu à l’OM. Parti à l’été 2016, il est prêté à Marseille dès janvier 2017. Un retour qui s’accompagne toutefois de certains sacrifices pour Thauvin.

« J’ai divisé mon salaire pas trois » Il a en effet fallu revoir son salaire à la baisse pour Florian Thauvin. Interrogé par So Foot, l’ancien de l’OM raconte : « Je reviens par la petite porte, je suis sifflé par les supporters. J’ai divisé mon salaire pas trois. J’ai fait des efforts , des sacrifices importants et surtout, j’ai dû démontrer sur le terrain que je méritais de revenir pour porter le maillot de l’Olympique de Marseille ».