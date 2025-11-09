Mercato : Thauvin balance sur son salaire à l’OM !

Transféré par l’OM à l’été 2016 à Newcastle, Florian Thauvin finit par revenir sur la Canebière quelques mois après seulement. En effet, dès janvier 2017, le Français est de retour à Marseille, prêté par les Magpies. Et vouloir que pour permettre cela, Thauvin a consenti à de très gros efforts financiers à propos de son salaire.
Pour Florian Thauvin, l’aventure en Premier League n’aura finalement pas été fructueuse. En effet, n’ayant passé que quelques mois à Newcastle, le Français est rapidement revenu à l’OM. Parti à l’été 2016, il est prêté à Marseille dès janvier 2017. Un retour qui s’accompagne toutefois de certains sacrifices pour Thauvin.
« J’ai divisé mon salaire pas trois »
Il a en effet fallu revoir son salaire à la baisse pour Florian Thauvin. Interrogé par So Foot, l’ancien de l’OM raconte : « Je reviens par la petite porte, je suis sifflé par les supporters. J’ai divisé mon salaire pas trois. J’ai fait des efforts , des sacrifices importants et surtout, j’ai dû démontrer sur le terrain que je méritais de revenir pour porter le maillot de l’Olympique de Marseille ».
« Ça va trop loin, ça doit s’arrêter »
Chahuté donc par les supporters de l’OM à son retour, Florian Thauvin a finalement réussi à inverser la tendance. « A quel moment j’ai eu l’impression de retourner le public ? Le déclic, c’st un match contre Rennes quand un supporter me jette une bouteille sur le dos et que je marque 5 ou 10 minutes après. Je me dis : « Faut que j’arrête de me faire marcher dessus, venant d’un supporter de ma propre équipe, ça va trop loin, ça doit s’arrêter » », a-t-il expliqué à ce propos.