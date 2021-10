Foot - Mercato

Mercato : Les confidences de Téji Savanier sur le départ d’Andy Delort de Montpellier !

Publié le 1 octobre 2021 à 22h05 par La rédaction mis à jour le 1 octobre 2021 à 22h06

Andy Delort a rejoint l’OGC Nice lors de l’intersaison pour 10M€. Son ami et ancien coéquipier à Montpellier, Téji Savanier, a confié qu’il avait mal vécu le départ de l’Algérien.