Mercato : Surprise, un club de Ligue 1 s'attaque à ce joueur du PSG

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours, le PSG planifierait quelques départs. Le club de la capitale souhaiterait notamment se débarrasser de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Mais les dirigeants parisiens pourraient également se séparer d’Arnau Tenas, qui serait dans le viseur d’une autre équipe de Ligue 1.

Le PSG compte sur le mercato hivernal pour faire un peu de ménage dans son effectif. Le club de la capitale souhaiterait notamment se séparer de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, qui n’entrent plus vraiment dans les plans de Luis Enrique. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens pourraient également boucler un autre transfert surprise.

Rennes passe à l'action pour Arnau Tenas

3e dans la hiérarchie des gardiens au PSG derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, Arnau Tenas semble condamné dans la capitale. Un départ pourrait lui faire le plus grand bien pour retrouver du temps de jeu. Et dans cette optique, Rennes serait venu aux renseignements pour le portier espagnol d’après les informations de L’Equipe. Le club breton ne serait toutefois pas allé plus loin jusqu’à présent.

La réponse du PSG est attendue

Reste maintenant à voir si le Stade Rennais poussera un peu plus ce dossier. Arnau Tenas serait envisagé comme potentiel successeur de Steve Mandanda, en fin de contrat en juin prochain. Le PSG doit également définir les modalités de son départ, si ce sera seulement en prêt ou avec un transfert sec. Affaire à suivre...