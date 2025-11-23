Mercato : Surprise, l'OM refuse une offre XXL !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'OM cette saison, Robinio Vaz aurait de nombreux admirateurs sur le marché. En effet, l'attaquant de 18 ans serait dans le collimateur d'Arsenal, de Chelsea, du Bayern et du Napoli. D'ailleurs, l'OM aurait déjà reçu une offre XXL pour le transfert de Robinio Vaz. Une proposition balayée d'un revers de la main par la direction marseillaise.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'OM, Robinio Vaz pourrait faire ses valises dès la prochaine fenêtre de transferts. D'après les indiscrétions d'Africafoot, le jeune talent de 18 ans figurerait sur les tablettes du Bayern, de Chelsea, d'Arsenal et du Napoli.

Transfert : L'OM a reçu une offre colossale pour Vaz Déterminée à recruter Robinio Vaz dès le prochain prochain mercato hivernal, la direction de Chelsea aurait lancé les hostilités. A en croire Africafoot, les Blues auraient approché à la fois le clan Vaz et les hautes sphères de l'OM.