Mercato : Surprise, l’OM pourrait dire adieu à 10M€

Axel Cornic

On pensait qu’il pouvait être le grand attaquant que recherchait l’Olympique de Marseille, mais Arkadiusz Milik a finalement quitté le club l’été dernier, pour retrouver la Serie A du côté de la Juventus. Sa saison semblait être plutôt correcte, mais les dernières indiscrétions provenant d’Italie pourraient bien refroidir les dirigeants de l’OM, qui pensaient avoir déjà bouclé son transfert définitif.

L’aventure marseillaise d’Arkadiusz Milik est passée par des hauts et des bas, avec notamment des petites tensions avec Jorge Sampaoli. Cela semble avoir accéléré son départ, puisque le Polonais a filé à la Juventus dans le cadre d’un prêt payant, avec une option d’achat fixée autour des 7M€ hors bonus.

Tout semblait réglé pour Arkadiusz Milik

Ces derniers mois, les médias italiens ont annoncé que Milik faisait déjà l’unanimité à la Juventus et que son transfert n’était plus qu’une formalité. C’est le cas du Corriere della Sera , qui dès le mois de janvier dernier parlait d’une rencontre décisive entre les dirigeants bianconeri et ceux de l’OM.

« Je suis dans grand un club, j'espère y rester »

« Je suis toujours un joueur de l'OM, je suis juste prêté. Mais je suis dans grand un club, j'espère y rester » a confié l’international polonais quelques semaines après la sortie de cette information, ouvrant clairement la porte à un départ définitif de l’OM. Pourtant, la situation semble encore loin d’être réglée, puisque la Juventus traverse une période trouble en ce moment et ne connait pas encore son propre avenir.

La Juventus demande plus de temps à l’OM