Mercato : Surprise, le Real Madrid a trouvé le successeur de Benzema

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. En attendant de sceller l'avenir de son capitaine et numéro 9, le club merengue aurait déjà déniché son successeur. En effet, la direction du Real Madrid penserait à recruter Rasmus Hojlund pour préparer l'après-Benzema.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. En effet, le capitaine et numéro 9 merengue changera de club librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne rempile pas d'ici-là.

Le PSG évoque publiquement un transfert, le verdict tombe https://t.co/lYWHbUQZtL pic.twitter.com/IRF0VB563R — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Rasmus Hojlund, l'héritier de Karim Benzema

Conscient de la situation de Karim Benzema, le Real Madrid compterait le prolonger d'une saison au minimum. Malgré tout, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti prépareraient déjà la succession de leur star française de 35 ans.

Le Real Madrid a supervisé Rasmus Hojlund