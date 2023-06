Mercato: Surprise, le PSG joue son joker pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Il se pourrait que Kylian Mbappé bénéficie du statut de superstar du PSG si le projet de renouveau mené par le club arrivait à ses fins. Le mercato s’annonce chaud à Paris, à commencer par la question de l’entraîneur dans laquelle la réponse à l’équation pourrait être Thierry Henry, avec qui Mbappé s’entend à merveille. Nouvelle preuve de la détermination du PSG à combler Mbappé… pour l’inciter à rester ? Tour d’horizon.

Kylian Mbappé est la grande star du projet du PSG dans lequel il a été mis au centre au printemps 2022. Comme cela a été spécifié après sa prolongation de contrat signée en mai 2022, Mbappé aurait reçu diverses promesses de la part de ses dirigeants et notamment concernant son statut de joueur qui a changé au fil des mois. D’ailleurs, et alors qu’il était question dans la presse d’un certain mécontentement de la part de Kylian Mbappé concernant son traitement et sa surexposition au PSG qui n’est pas le « Kylian Saint-Germain » selon ses propres mots après la divulgation de la campagne des abonnements pour le Parc des princes, Mbappé restera au PSG la saison prochaine comme il l’a avoué fin mai lors des Trophées UNFP. « Je suis très content de mon choix de l'an passé. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content ».

Pour Mbappé, le PSG fait un coup de poker avec son ami Henry

Lors des deux dernières cérémonies des Trophées UNFP, Thierry Henry était présent aux côtés de Kylian Mbappé et était même assis à côté de celui qui a une nouvelle fois été élu meilleur joueur du championnat. Sans occupation depuis le départ de Roberto Martinez de la Belgique, où il était l’un de ses adjoints, Thierry Henry aurait des chances de connaître un troisième club après ses passages à l’AS Monaco et à l’Impact Montreal… au PSG ? Foot Mercato, L’Equipe et Le Parisien ont confirmé des contacts pour que Thierry Henry devienne l’adjoint de Julian Nagelsmann au PSG la saison prochaine. Un dernier effort de la part du Paris Saint-Germain après une multitude effectués pour satisfaire Kylian Mbappé et l’inciter à rester à Paris.

Mbappé : Thierry Henry va sauver le PSG ! https://t.co/GozEmitO3W pic.twitter.com/xqzEHZoTvF — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Campos, jouissant d’un lien fort avec Mbappé, a rejoint la direction en 2022

Outre le fait de l’avoir placé au centre du projet sportif au printemps 2022, Kylian Mbappé a pu témoigner de la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football, avec qui il jouit d’une relation étroite depuis son passage à l’AS Monaco où il a explosé aux yeux du monde. Les deux hommes auraient toujours une belle entente et le PSG pourrait bien avoir usé une cartouche de satisfaction pour Mbappé en offrant un poste à Campos au sein de la direction, mais ce n’est pas tout.

Proche de Mbappé, Maynard a intégré l’organigramme du PSG

Alors qu’il était journaliste pour TF1 et intervenait régulièrement à Téléfoot , Julien Maynard a lui aussi rejoint le PSG l’été dernier. A Paris, Maynard occupe la position de responsable communication sportive et relations presse de l’équipe première du PSG. Ami proche de Kylian Mbappé, le journaliste pourrait bien faire partie de l’opération satisfaction XXL mise en place par le Paris Saint-Germain auprès de Kylian Mbappé.

Mbappé capitaine en équipe de France, dans les vice-capitaines du PSG ?

En mars dernier, quelques semaines après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps annonçait un petit séisme en équipe de France. Alors qu’Antoine Griezmann, de par son importance et son ancienneté semblait tout indiqué pour succéder à Lloris, c’est Kylian Mbappé qui a hérité du brassard de capitaine. Le PSG semblerait avoir été inspiré par l’initiative du sélectionneur Didier Deschamps puisque Mbappé fait partie des vice-capitaines de Marquinhos au Paris Saint-Germain désormais. Lui qui réclamait plus de responsabilités au PSG en 2019, le champion du monde est servi.

Le démantèlement de la MNM, Mbappé superstar ?

Comme RMC Sport l’a confié il y a plusieurs semaines de cela, le projet de Luis Campos et de la direction du PSG pour cet été en plus du grand nettoyage interne, serait de démanteler la MNM composée de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi. Le dernier cité a déjà plié bagage en tant qu’agent libre et au vu des rumeurs circulant dans la presse, le transfert de Neymar occupe les esprits des dirigeants du PSG. Ce qui hisserait Mbappé au rang de superstar du PSG si jamais le Brésilien venait à quitter le club à son tour.

Un attaquant de pointe promis à Mbappé ?

A l’occasion des discussions menées au printemps 2022 pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé aurait reçu la garantie de la part de la direction du PSG qu’un avant-centre serait recruté afin qu’il puisse combiner avec lui et lui tourner autour. Les pistes Gianluca Scamacca, Robert Lewandowski, Marcus Rashford et Rafael Leao n’ont mené à rien. Pour autant, en attestent les dossiers Randal Kolo Muani, Victor Osimhen ou encore Harry Kane, le PSG tenterait d’offrir à Mbappé l’attaquant en question lors du mercato à venir.

Mbappé valide la piste Bernardo Silva, le PSG va le régaler