Mercato : Surprise, il recale l’OL pour un retour !

Quatre ans après son départ de l'Olympique lyonnais, Bruno Génésio entraîne désormais le Stade Rennais et a été interpellé par son ancien gardien de but, Anthony Lopes. Le portier lyonnais lui a demandé s'il aimerait revenir entraîner l'OL un jour et la réponse de l'intéressé a au moins eu le mérite d'être franche puisqu'il estime qu'y revenir serait une erreur.

La fin d'aventure de Bruno Génésio à l'OL n'est-elle encore pas digérée ? Très souvent critiqué par une partie du public lyonnais, Bruno Génésio n'a jamais été soutenu à 100%, certains lui reprochant son côté frileux, malgré un effectif très qualitatif, menant à des saisons irrégulières.

«J’ai fait ce que j’avais à faire dans ce club»

Avant le match du Stade Rennais face au PSG ce dimanche, Bruno Génésio s'est prêté au jeu des questions-réponses pour Le Parisien . Ainsi, des connaissances, plus ou moins proches du coach rennais, lui ont posé des questions, auxquelles il devait répondre. Anthony Lopes lui a alors demandé s'il aimerait diriger à nouveau l'équipe lyonnaise avant sa retraite : « Je peux user d’un joker (il sourit). Je vais être très franc , répond Génésio. J’ai fait ce que j’avais à faire dans ce club. Des choses bien, d’autres qui l’étaient moins. Mes 3 saisons et demie étaient plutôt correctes. Lyon, c’est mon club, où j’ai commencé à l’âge de 5 ans et demi. »

«Ça serait une erreur de vouloir y revenir»