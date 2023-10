Mercato : Transfert avorté avant le PSG, Dembélé à l’origine d’une révolution ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de jouer pour le PSG, le FC Barcelone ou le Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé s’est révélé sous le maillot du Stade Rennais. Cependant, la formation bretonne n’est pas passée loin de la catastrophe, le Français envisageant de plier bagage dès l’été 2015. Alors qu’un accord avait finalement été trouvé pour son premier contrat pro, Rennes a retenu la leçon.

Le Stade Rennais n’est pas passé loin de la catastrophe avec Ousmane Dembélé. Avant de briller le temps de quelques mois en Bretagne, celui qui évolue aujourd’hui avec le PSG a en effet envisagé de plier bagage, frustré de ne pas faire partie du groupe professionnel au début de la saison 2015/16. « Avec le recul, on avait évité un gros gâchis , s’est souvenu dans L’Équipe Mikaël Silvestre, ancien chargé de mission du président René Ruello. Il était proche d'un départ à Salzbourg et, finalement, il a vécu son ascension à Rennes, malgré l'intégration tardive à l'équipe. On a eu beaucoup d'échanges et de réunions, cet été-là. Mais la contrepartie de pouvoir le garder, oui, c'était comme un bon de sortie l'été suivant, même si cette clause n'avait pas de valeur juridique devant un tribunal. Il pensait vraiment partir avant le 31 août. »

Un accord trouvé in extremis

Finalement, le Stade Rennais est parvenu à convaincre Ousmane Dembélé de signer son premier contrat professionnel. L’international français s’illustrera quelques semaines plus tard, avec 12 buts et 5 passes décisives en 26 matches de Ligue 1, avant de prendre le large, direction le Borussia Dortmund pour 35M€. Pas loin d’un échec, le Stade Rennais a retenu la leçon.

Dembélé a relancé la politique du Stade Rennais