Mercato : Annoncé au PSG, il réclame un contrat en or

Axel Cornic

Les récentes tensions autour de Victor Osimhen ont fait tomber à l’eau les négociations autour de son contrat, qui se termine dans un an et demi. De quoi relancer les débats autour de son avenir, lui qui avait notamment été annoncé au Paris Saint-Germain cet été, avec Luis Campos qui aurait aimé le recruter pour le placer à la pointe de l’attaque.

Le PSG s’est montré très actif lors du dernier mercato estival, avec notamment des nombreux gros coups bouclés en attaque. Les plus importants concernent le poste de numéro 9 avec un transfert à 95M€ pour Randal Kolo Muani et une opération qui pourrait tourner autour des 80M€ pour Gonçalo Ramos.

Mercato : Le PSG peut lui dire merci https://t.co/u0Qb1kXPkk pic.twitter.com/PH0GaGeo3u — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Le retour du rêve de Campos ?

Luis Campos avait pourtant un autre candidat pour ce poste, puisque son favori semblait être Victor Osimhen. Il faut dire que le Portugais connaît très bien le Nigérian, qu’il avait recruté par le passé au LOSC. Son arrivée aurait toutefois coûté beaucoup plus cher que celle de Kolo Muani ou de Ramos, puisque le Napoli aurait refusé jusqu’à 200M€ pour garder sa star. Le PSG n’était toutefois pas seul sur le coup, puisque Chelsea et plusieurs clubs d’Arabie Saoudite se seraient également cassés les dents sur ce dossier.

Osimhen et le Napoli plus distants que jamais