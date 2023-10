En pleine crise, l’OL interpelle sa star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuel lanterne rouge de Ligue 1, l'OL traverse une crise sportive sans précédent et n'a toujours pas accroché le moindre succès en championnat depuis le début de la saison. Certains cadres comme Alexandre Lacazette se retrouvent donc pointés du doigt, et Fabio Grosse s'est confié sur son buteur.

Le bilan est désastreux : en 7 journées de Ligue 1 depuis le début de cet exercice 2023-2024, l'OL ne comptabilise que deux matchs nuls et cinq défaites, pour aucune victoire donc. La formation rhodanienne pointe donc à la dernière place du classement, et a récemment opéré à un changement d'entraîneur en limogeant Laurent Blanc pour attirer Fabio Grosso. Mais certains cadres, comme Alexandre Lacazette, sont logiquement pointés du doigt pour leur rendement famélique depuis le début de la saison avec l'OL.

Grosso se lâche sur Lacazette

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Fabio Grosso a évoqué les lourdes attentes placées sur les épaules du buteur et capitaine de l'OL : « Lacazette ne doit pas avoir plus de responsabilités, elles doivent être partagées entre nous. Ils doivent faire les choses ensemble même si bien sûr les qualités vont sortir. J'attends de lui comme de tous les joueurs, une grande disponibilité et humilité. Il faut faire un grand boulot pour obtenir un résultat. C'est important que tout le monde soit concerné. J'ai besoin de beaucoup de leaders, un ou deux joueurs ne suffisent pas. Il faut aider l'attaquant », indique le technicien italien.

« Que les attaquants soient en condition »