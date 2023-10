Crise à l’OL, les coupables sont désignés !

Pierrick Levallet

Comme l'OM, l'OL traverse une véritable crise. Les Gones sont dans une situation plutôt délicate depuis le début de saison. Lanterne rouge de Ligue 1, le club lyonnais n'arrive pas à redresser la barre. John Textor est naturellement pointé du doigt. Mais pour certains, Jean-Michel Aulas a également sa part de responsabilité.

Depuis le début de saison, rien ne va plus à l’OL. Lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Malgré le départ de Laurent Blanc et l’arrivée de Fabio Grosso sur le banc lyonnais, les Gones ont enregistré une nouvelle défaite ce dimanche contre le Stade de Reims (2-0). Si John Textor est régulièrement pointé du doigt concernant la crise à l’OL, Jean-Michel Larqué pense néanmoins que Jean-Michel Aulas a aussi une part de responsabilité.

Le chaos est total, l’OL annonce un désastre https://t.co/BAsohI0K2k pic.twitter.com/u8pqM4z2kz — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

«Jean-Michel Aulas a eu tout faux»

« Jean-Michel Aulas, pendant des années, il a eu tout juste. Et les dernières années il a eu tout faux. Un grand dirigeant a deux paramètres à respecter : bien s’entourer pendant qu’il est en activité, et trouver le repreneur qui va être dans la même philosophie pour son club quand il part. [...] Et ces derniers temps, Jean-Michel Aulas a eu tout faux. En vendant l’OL à John Textor, il savait pertinemment qu’il mettait le club dans les mains de quelqu’un qui est incompétent ! Comment peut-on, quand on a construit un club comme celui-là, être à ce point à côté de la plaque ? » a-t-il lancé dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Textor n’y connaît pas grand-chose en terme de football»