Mercato : Steve Mandanda en manque de l’OM ? La réponse tombe

Publié le 17 septembre 2022 à 15h45 par Thomas Bourseau

Bien que Steve Mandanda ait affirmé que le changement de club après 14 ans passés à l’OM ne fut pas facile, Benjamin Bourigeaud a affirmé que le portier du Stade Rennais ne serait pas pour autant en manque de l’OM.

Pour la première fois depuis 2016 et sa pige d’une année à Crystal Palace, Steve Mandanda n’a pas commencé la saison avec l’OM. En effet, après une résiliation de contrat à l’amiable avec le président Pablo Longoria, Mandanda a pu s’engager en faveur du Stade Rennais.

« Le changement après tant d'années n'est pas simple »

Un changement que le champion du monde tricolore a appréhendé en amont de son départ comme il l’a révélé au cours d’un entretien accordé à RMC Sport dans le cadre de son retour au Vélodrome dimanche avec le Stade Rennais. « Le changement après tant d'années n'est pas simple mais je me sens très bien accueilli. Les partenaires sont top avec moi, en plus ils sont jeunes. Le staff pareil et les gens dans la ville sont très accueillants donc pour moi c'est un plaisir d'être là. Je suis vraiment heureux ».

« Est-ce qu'il a le mal du pays? Non, je ne pense pas. Il s’acclimate vite »