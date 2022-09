Foot - OM

OM : L’OM annonce les couleurs pour les retrouvailles avec Mandanda

Publié le 17 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Cet été, une page s’est tournée avec le départ de Steve Mandanda. Légende du club phocéen, le portier français a fait ses valises pour rejoindre Rennes. Mais à peine vient-il de quitter Marseille, Mandanda va déjà revenir sur la Canebière. Ce dimanche, l’OM accueille Rennes et forcément, le retour de la légende est sur toutes les lèvres.

Suite à l’arrivée de Pau Lopez à l’OM, Steve Mandanda a été relégué au rang de numéro 2 à Marseille. Une situation qu’il a eu du mal à digérer. Ne voulant pas revivre un tel scénario, Mandanda a alors choisi de s’en aller. Cet été, le champion du monde a quitté l’OM pour rejoindre Rennes.

« Je suis très content de le revoir »

Mais voilà que Steve Mandanda va déjà retrouver l’OM. En effet, ce dimanche, le club phocéen accueille Rennes, le nouveau club du portier français. Alors que cette rencontre sera particulière pour Mandanda, au sein du vestiaire d’Igor Tudor, on a évoqué ces retrouvailles. En conférence de presse, Pape Gueye a confié : « On était tous déçu de son départ. Je suis très content de le revoir. Il m'a dit que vu que je ne marque pas souvent, si je marque contre lui dimanche, il va me tuer. J'espère que je vais le faire ! ».

« C'est un grand frère pour moi »