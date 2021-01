Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Départ confirmé pour cette pépite de Stephan !

Publié le 13 janvier 2021 à 12h40 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2021 à 12h43

En fin de contrat au mois de juin, le jeune Georginio Rutter a annoncé à sa direction son souhait de quitter le Stade Rennais. Le joueur de 18 ans devrait relever un nouveau challenge à l’étranger. Hoffenheim serait le club le plus avancé sur le dossier.