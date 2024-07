Mercato: Son club accepte un transfert à 10M€, il recale l’OM !

Thomas Bourseau

Après être parvenu à recruter Mason Greenwood, dont le transfert en provenance de Manchester United a été conclu pour 31,6M€ et officialisé par le club olympien jeudi, le comité directeur de l’OM présidé par Pablo Longoria jetterait ses forces en coulisses sur le recrutement d’un gardien pour remplacer Pau Lopez. Deux mauvaises nouvelles tomberaient à ce sujet dans la cité phocéenne.

Le mercato estival a repris ses droits le 10 juin dernier en France. Et en un peu plus d’un mois de marché, Pablo Longoria a officialisé quatre renforts. Le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, Lilian Brassier, Ismaël Koné ainsi que Mason Greenwood, transfert polémique en raison des violences conjugales et des viols envers sa compagne Harriet Robson, pour une somme de 31,6M€ bonus compris. Et à présent, afin de valider le transfert de Pau Lopez à Côme avec qui tout est convenu, le président de l’OM chercherait sans relâche un gardien pour le remplacer dans les buts du club phocéen.

Las Palmas valide l’offre de transfert de l’OM pour Alvaro Valles…

La Provence souligne dans ses colonnes du jour ce vendredi 19 juillet que Roberto De Zerbi aurait donné son feu vert au tandem Longoria - Mehdi Benatia (conseiller sportif de l’OM) pour le départ de Pau Lopez. Et le projet initial du président Longoria aurait été de recruter un compatriote espagnol en la personne d’Alvaro Valles, portier de Las Palmas. D’ailleurs, le pensionnaire de Liga aurait accepté une offre de transfert quelque peu inférieure à 10M€ de la part de l’Olympique de Marseille pour Valles.

...le gardien espagnol refuse d’aller à l’OM !

Toutefois, quand bien même Las Palmas a donné sa bénédiction à l’OM pour Alvaro Valles, il n’en est rien du côté du principal intéressé. Formé au Betis Séville, l’Espagnol aurait pris la décision de repousser les avances de l’OM et ne jurerait que par le club andalou où il aimerait effectuer son grand retour avant la fin du mercato. La Provence explique qu’Alvaro Valles n’aurait jamais cultivé le désir de signer à l’Olympique de Marseille. Et en parallèle, le quotidien régional assure qu’Illan Meslier ne sera pas l’heureux élu non plus.