Mercato : Serge Aurier a un message pour Tottenham… et Arsenal !

Publié le 6 octobre 2021 à 14h48 par La rédaction mis à jour le 6 octobre 2021 à 14h49

Alors que son contrat à Tottenham a été résilié, Serge Aurier s’est finalement relancé à Villarreal. Et il n’a pas envisagé une seule seconde l’option Arsenal…