Cristiano Ronaldo sur le départ, une grosse bataille en interne

A un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo n’aura personne pour l’empêcher de quitter Manchester United l’été prochain. Déjà sur le départ lors du dernier mercato, le Portugais n’avait pas trouvé de porte de sortie. Alors qu’il n’est pas encore parti, Jadon Sancho et Antony seraient déjà en lutte pour récupérer son numéro 7.

Après trois saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire son grand retour à Manchester United. Très vite décisif, l’attaquant portugais s’est imposé comme le cadre d’une équipe en perdition. Malgré Ronaldo, les Red Devils ne sont pas parvenus à se qualifier pour la Ligue des Champions, un échec énorme pour le quintuple Ballon d’Or qui a toujours disputé cette compétition depuis son premier transfert à Manchester United.

Très frustré par cette saison, Cristiano Ronaldo a demandé à partir lors du dernier mercato estival. Proposé un peu partout, l’international portugais n’a pas trouvé de porte de sortie. Si Erik ten Hag, son nouvel entraîneur, lui a souvent rappelé qu’il comptait sur lui, Ronaldo voit son temps de jeu chuter cette saison, lui qui n’a été titulaire qu’une fois en Premier League. D’après les informations du Manchester Evening News , à l’issue de cet exercice, Cristiano Ronaldo devrait quitter Manchester United. Même s’il a une possibilité de prolonger son contrat d’une saison, l’ancien buteur du Real Madrid devrait aller voir ailleurs.

🚨 Jadon Sancho and Antony are already going head-to-head behind the scenes as they both want to inherit the Cristiano Ronaldo No. 7⃣ shirt when he leaves.(Source: MEN) pic.twitter.com/XVDotXmNKb