Mercato : Romeyer et Caïazzo font capoter la vente de l'ASSE, ces révélations hallucinantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'été, les supporters de l'ASSE se sont mis à croire à une vente prochaine du club. Milliardaire américain, David Blitzer se serait manifesté auprès de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les négociations ont duré pendant des semaines, sans jamais que cela n'aboutisse à un accord. Quelques mois après, les raisons de cet échec sont dévoilées.

Depuis avril 2021, l'ASSE est en vente. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient publié une longue lettre dans les colonnes du Progrès pour évoquer leur envie de passer la main. Depuis, de nombreuses candidatures ont été envoyées au cabinet KMPG, chargé de sélectionner les plus sérieuses. Ces derniers mois, le cabinet d'audit aurait notamment retenu le dossier porté par David Blitzer, riche milliardaire américain.

Transferts : L'ASSE rate son mercato, une incroyable accusation à 3,5M€ est lancée https://t.co/Vjpabt3jF2 pic.twitter.com/yAK5gLRh7C — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Blitzer était prêt à investir à Saint-Etienne

Co-propriétaire de Crystal Palace, David Blitzer avait enchaîné les entretiens avec Roland Romeyer, Bernard Caïazzo étant à Dubaï depuis plusieurs mois. Cet Américain, peu connu en France, avait envoyé une délégation à Saint-Etienne pour visiter les installations de l'ASSE. L'optimisme était de mise jusqu'à l'annonce du président du Directoire. En juillet dernier, Romeyer avait indiqué que les négociations n'avaient abouti à un aucun accord.

« Aucune n’a été déposée dans les délais »

« David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caïazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la data room électronique afin qu’il formule une offre ferme. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre. KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui » avait déclaré Romeyer.

Les véritables raisons de cet échec dévoilées