Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo sont interpellés par la vente du club

Publié le 13 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Alors que l'ASSE est en vente depuis plusieurs mois, rien ne semble se concrétiser. Une situation qui agace Damien Perquis. L'ancien joueur des Verts interpellent les deux propriétaires du club du Forez, à savoir Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE fait grandement parler. Et pour cause, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur intention de céder leurs parts. Cependant, malgré l'intérêt de nombreux investisseurs, le club du Forez n'a pas été vendu, et selon L'EQUIPE , ce projet a même mis en stand by. Une déception pour l'ancien Stéphanois Damien Perquis.

«Il n’y aura plus d'investissement de leur part»

« Aujourd’hui, les deux présidents cherchent à vendre. Il n’y aura plus d'investissement de leur part. Alors oui, pour retrouver la lumière et la place que ce club mérite, il faudra une vente. Aux nouveaux acquéreurs d’être sensibles à la ferveur populaire, intelligents dans le choix des hommes si d’aventure le club venait à être vendu. S’entourer de personnes compétentes mais surtout qui ont la fibre verte. C’est pour moi le plus important. Sans oublier les moyens même si on le voit parfois, investir pour investir ne garantit pas forcément les résultats », assure-t-il pour Peuple-Vert .

