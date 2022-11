Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer, Caïazzo... Énorme bras de fer pour l'après-Batlles

Publié le 12 novembre 2022 à 16h30

Amadou Diawara

Passé totalement à côté de son début de saison avec l'ASSE, Laurent Batlles serait sur la sellette. En effet, les hautes sphères des Verts prépareraient déjà la succession de son entraineur. D'ailleurs, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient en plein bras de fer pour choisir l'héritier de Laurent Batlles.

A la fin de la dernière saison, Laurent Batlles a été placé sur le banc de l'ASSE pour lancer l'opération remontée en Ligue 1. Et après quelques semaines à la tête des Verts , le technicien de 47 ans est au plus mal. En effet, Laurent Batlles réalise une première partie de saison catastrophique. L'ASSE étant classé 19ème avec seulement trois victoires en 14 journées.

Romeyer veut remplacer Batlles par Antonetti

Consciente de la situation, la direction de l'ASSE commencerait à pointer Laurent Batlles du doigt. En effet, les Verts seraient en quête d'un nouvel entraineur pour remplacer l'ancien joueur stéphanois. Et à en croire les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce samedi matin, les hautes sphères de l'ASSE auraient identifié le profil de Jean-Marc Furlan, libre de tout contrat depuis son éviction de l'AJ Auxerre. Une information confirmée dans la foulée par But Football Club .

Bernard Caïazzo milite pour Jean-Marc Furlan