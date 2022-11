Foot - Mercato - ASSE

Transfert - ASSE : Les terribles déclarations de Batlles sur le mercato

Publié le 11 novembre 2022 à 16h00

Hugo Chirossel

19e de Ligue 2 après 14 journées disputées, l’AS Saint-Etienne est en grande difficulté. En déplacement sur la pelouse de Rodez vendredi, qui compte un point d’avance au classement, les Verts doivent l’emporter pour se donner un peu d’air avant la trêve Coupe du monde. Présent en conférence de presse ce jeudi, Laurent Batlles a balayé l’actualité du club et a affirmé ne pas regretter le mercato estival réalisé par les siens.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’AS Saint-Etienne espérait pouvoir remonter dès l’année d’après. Mais après 14 journées, force est de constater que les Verts devront une nouvelle fois jouer le maintien. Les hommes de Laurent Batlles sont actuellement 19e, à trois points du premier non-relégable. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur stéphanois a reconnu que certains joueurs n’étaient pas au niveau, bien qu'il n'éprouve pas de regret par rapport au mercato réalisé l'été dernier.

« Le niveau collectif et individuel de certains n’est pas à la hauteur »

« Je ne regrette pas le mercato estival, le mercato il a été fait. De toute façon, quand vous êtes dans cette situation, celle dans laquelle on est, c’est qu’à un moment, le niveau collectif et individuel de certains n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait... Mais, aussi, on est en construction de quelque chose. C’est difficile de l’entendre et de le répéter, je le conçois, mais on construit quelque chose et cette construction, elle est longue. Elle est peut-être aussi longue dans l’appréhension de ce club et de ce qu'il représente », a-t-il confié, dans des propos relayés par MadeInFoot .

« Tout le monde doit hausser son niveau »