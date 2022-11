Foot - Mercato

Mercato : Proche d'un retour, le clan Zidane se fait recaler en Ligue 1

Publié le 11 novembre 2022 à 15h10

Arthur Montagne

En quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Olivier Dall’Oglio, Montpellier aurait repoussé les avances de David Bettoni. L'ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid aurait proposé ses services au MHSC. Mais comme révélé par le10sport.com, c'est bien Sabri Lamouchi qui est en pole.

La Ligue 1 a déjà perdu près du tiers de ses entraîneurs. En effet, six clubs ont déjà décidé de se séparer de leur coach à savoir Peter Bosz (Lyon), Jean Marc Furlan (Auxerre), Michel Der Zakarian (Brest), Oscar Garcia (Reims), Bruno Irlès (Troyes) et Olivier Dall'Oglio (Montpellier). Et le MHSC a déjà repoussé un profil.

EXCLU - Mercato : Lamouchi en pole position pour Montpellier ! https://t.co/xjx05puoJT pic.twitter.com/Gngczi2ita — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Montpellier recale Bettoni

En effet, alors que Romain Pitau assure l'intérim depuis le départ d'Olivier Dall’Oglio, Montpellier cherche un coach pour le remplacer. Et ce ne sera pas David Bettoni. Selon les informations de MédiaFoot , Laurent Nicollin a repoussé cette option alors que l'ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid cherche toujours un poste d'entraîneur principal.

Lamouchi en pôle

Pour succéder à Olivier Dall’Oglio, Sabri Lamouchi est en pole position comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment, mais l'ancien coach d'Al-Duhail, libre de tout contrat est clairement le favori pour s'asseoir sur le banc du MHSC.