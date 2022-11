Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour Laurent Batlles ?

Publié le 10 novembre 2022 à 18h00

Thibault Morlain

Même en Ligue 2, le calvaire continue pour l’ASSE. En effet, les Verts enchainent les mauvais résultats, eux qui se classent actuellement à la 19ème place. La situation est donc critique dans le Forez et forcément, les regards se tournent vers Laurent Batlles, l’entraîneur de l’ASSE. Et voilà que sa place sur le banc de touche commencerait à chauffer…

3 victoires, 5 nuls, 6 défaites… Tel est donc le bilan de l’ASSE en Ligue 2. Au total, les Verts ne comptent que 11 points occupant alors la 19ème place, à égalité avec Niort, la lanterne rouge. Alors qu’à Saint-Etienne on souhaitait retrouver la Ligue 1 le plus vite possible, voilà qu’on va plutôt éviter de descendre en National ce qui serait une terrible catastrophe. Mais le fait est que Laurent Batlles n’arrive pas à trouver la solution pour faire sortir la tête de l’eau à l’ASSE. Nommé à l’intersaison en tant qu’entraîneur des Verts, l’ancien Stéphanois est en grande difficulté et son avenir commence à s’assombrir.

Transferts - ASSE : Un attaquant de Batlles affole le mercato https://t.co/TjWounwTht pic.twitter.com/MIpBIutiv6 — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Obligation de victoire ?

Au milieu de ce marasme, l’ASSE affrontera Rodez ce samedi. Une rencontre qui pourrait bien être très importante pour Laurent Batlles et son avenir sur le banc des Verts. En effet, selon les informations de RMC , si l’entraîneur de l’ASSE est toujours apprécié des supporters et de sa direction, des questions commenceraient toutefois à apparaitre en interne. Ces derniers jours, le cas Batlles aurait fait l’objet de discussions entre Roland Romeyer et Jean-Français Soucasse. Et c’est ainsi qu’un autre résultat que la victoire face à Rodez mettrait Laurent Batlles en grand danger.

Batlles viré ?