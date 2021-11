Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Rodgers met les choses au clair pour Manchester United !

Publié le 18 novembre 2021 à 19h16 par La rédaction

Cité parmi les cibles de Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, Brendan Rodgers s’est prononcé sur les nombreuses rumeurs dont il fait actuellement l’objet.