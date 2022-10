Foot - Mercato - PSG

Mercato : Rêve absolu de Leonardo, il explique pourquoi il a snobé le PSG

Publié le 29 octobre 2022 à 01h30

Parti du PSG l’été dernier et remplacé par Luis Campos, Leonardo aura vécu une dernière année difficile avec le club de la capitale. Avant son départ, le Brésilien a toujours tenté des gros coups sur le mercato, dont Kalidou Koulibaly. Le défenseur de Chelsea est d’ailleurs revenu sur ses derniers étés agités, où le PSG était sur ses traces.

Après la saison difficile du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a changé pas mal de choses. Tout d’abord, Mauricio Pochettino a été remercié avant d’être remplacé par Christophe Galtier. Même issue pour Leonardo, qui n’aura pas tenu sa place, et c’est Luis Campos qui a pris sa succession. Un dénouement décevant pour le Brésilien, qui avait réussi le gros coup d’attirer Lionel Messi l’été précédent.

Leonardo a tenté de faire venir Koulibaly

Si Leonardo a fait de belles choses avec le PSG, il a également certains échecs à son actif. En défense notamment, le Brésilien a longtemps tenté de faire venir Kalidou Koulibaly, l’international sénégalais, sans succès. Interrogé ce vendredi, le nouveau joueur de Chelsea est revenu sur ses étés agités, où il a notamment été annoncé au PSG.

«C’est vrai qu’il y a des offres alléchantes qui me sont passées sous le nez»