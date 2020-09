Foot - Mercato

Mercato : Rennes reçoit sa réponse pour Gomis !

Publié le 23 septembre 2020 à 9h27 par G.d.S.S. mis à jour le 23 septembre 2020 à 9h30

Désireux de recruter Alfred Gomis pour pallier au départ d’Edouard Mendy à Chelsea, le Stade Rennais devrait avoir du mal à attirer le gardien de Dijon.