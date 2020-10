Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Rennes offre 25M€ pour un crack !

Publié le 3 octobre 2020 à 15h23 par La rédaction mis à jour le 3 octobre 2020 à 15h24

Très actif dans les dernières heures du mercato, le Stade Rennais aurait relancé Anderlecht en transmettant une offre de 25M€ au club belge pour sa pépite Jérémy Doku (18 ans).