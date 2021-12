Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Génésio annonce la couleur pour cet hiver !

Publié le 16 décembre 2021 à 15h33 par La rédaction mis à jour le 16 décembre 2021 à 15h35

Alors que Rennes va perdre quelques joueurs pendant la CAN, il n’est pas prévu de les remplacer selon Bruno Génésio.