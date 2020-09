Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Rennes fixe une condition pour Mendy !

Publié le 15 septembre 2020 à 22h25 par La rédaction

Annoncé avec insistance à Chelsea, Édouard Mendy pourrait prochainement quitter Rennes. Alors que les deux clubs négocieraient, les Bretons souhaiteraient inclure dans la transaction une pépite des Blues.