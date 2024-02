Mercato : Renfort surprise à l’OM, Gattuso vide son sac

Alexis Brunet

L'OM a encore une fois été très actif lors du mercato hivernal. Pablo Longoria a mis la main sur quatre nouveaux joueurs, et le club phocéen a acté trois départs. Gennaro Gattuso peut aussi compter sur le retour de Luis Henrique. Le Brésilien devait normalement repartir, mais le coach marseillais a décidé de lui faire confiance, et donc de le garder.

Si les étés sont souvent mouvementés du côté de Marseille, les hivers le sont aussi. L'OM a été l'un des principaux acteurs du mercato hivernal. Des joueurs importants comme Renan Lodi ou bien Vitinha ont quitté le club phocéen, ce qui a forcé Pablo Longoria à combler ces départs.

Quatre arrivées à l'OM cet hiver

En plus de Lodi et Vitinha, l’OM a aussi prêté François Régis Mughe. Le club phocéen a renforcé le côté gauche de sa défense avec les arrivées de Quentin Merlin et Ulisses Garcia. Pour ce qui est du milieu de terrain, c'est Jean Onana qui a posé ses valises à Marseille. Enfin, en attaque, le Camerounais Faris Moumbagna viendra remplacer Vitinha.

Luis Henrique aura sa chance à l'OM