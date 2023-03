Mercato : Rendez-vous crucial pour Neymar, le PSG est fixé

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit dans la presse question d’un potentiel départ de Neymar à Chelsea, on en serait pas encore là en coulisse. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se serait entretenu avec le co-propriétaire de Chelsea, sans pour autant évoquer le dossier Neymar.

Tout avait si bien commencé entre le PSG et Neymar. Alors qu’il fut le bourreau principal du Paris Saint-Germain le 8 mars 2017 lors de la célèbre remontada, le Brésilien signait au sein du club de la capitale en provenance du FC Barcelone la même année. En pleine forme et du haut de ses 25 ans, la star auriverde était censée être la figure de proue du PSG autour de laquelle la direction du club allait construire et notamment avec Kylian Mbappé.

Le PSG travaillerait sur le départ de Neymar

Cependant, en raison des blessures à répétition du Brésilien et de l’éclosion fulgurante de Kylian Mbappé, les rôles se sont quelque peu inversés et le champion du monde tricolore est désormais la tête d’affiche du projet sportif du PSG. Ce serait du moins ce qui lui aurait été promis au printemps 2022 au moment de sa prolongation de contrat. Et maintenant ? D’après Le Parisien , à la fois Mbappé et le conseiller football du Paris Saint-Germain, à savoir Luis Campos, aimeraient témoigner du transfert de Neymar à la prochaine intersaison. Chelsea serait particulièrement intéressé selon Football Insider, si le Brésilien acceptait de réduire son salaire.

Une réunion avec Chelsea, pas de mention de Neymar…