Mercato : Reine-Adélaïde se livre sur son intégration à l’OGC Nice !

Publié le 17 novembre 2020 à 9h21 par G.d.S.S. mis à jour le 17 novembre 2020 à 9h23

Recruté par l’OGC Nice durant le mercato estival, Jeff Reine-Adélaïde semble pleinement épanoui sous ses nouvelles couleurs.