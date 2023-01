Mercato : Recalé par le PSG, le clan Félix a un plan bien ficelé pour son avenir

Pierrick Levallet

Annoncé dans le viseur du PSG récemment, João Félix ne rebondira pas au PSG. Mais Jorge Mendes n'aurait pas abandonné l'idée de le sortir de son calvaire à l'Atlético de Madrid. Le célèbre agent aurait d'ailleurs préparé un plan bien ficelé dans ce dossier et quelques prétendants seraient déjà à l'affût pour le recruter cet hiver.

N’étant pas vraiment titulaire sous Diego Simeone, João Félix en a assez de sa situation. Le Portugais aimerait avoir un temps de jeu plus stable pour la suite de la saison. L’attaquant de 23 ans a alors été lié à quelques clubs sur le marché des transferts, dont le PSG. Toutefois, Le10Sport.com est en mesure d’affirmer que Luis Campos et Christophe Galtier l’ont recalé à cause de son profil. Malgré tout, Jorge Mendes n’aurait pas abandonné le dossier. Et il aurait préparé un plan pour l’avenir de son client.

Jorge Mendes prépare le prêt de João Félix

D’après les informations de The Athletic , Jorge Mendes envisagerait un prêt pour João Félix. Un transfert sec semblerait difficilement faisable, surtout pour les 127M€ investis que les Colchoneros aimeraient récupérer. Quelques équipes auraient été approchées par le super agent, dont Arsenal, Manchester United et Chelsea. Ces derniers estimeraient que ce transfert aurait du sens tant sur le plan sportif que financier.

Arsenal pense à lui

The Athletic indique qu’en interne, certaines personnalités influentes d’Arsenal jugeraient l’arrivée de João Félix comme favorable, surtout en prêt. Le recrutement du Portugais serait comparé à celui de Martin Odegaard. La seule différence résiderait dans le coût final de l’opération, notamment au niveau du salaire. João Félix apporterait de la profondeur de banc à Mikel Arteta, surtout suite à la blessure de Gabriel Jesus à la Coupe du monde. Par ailleurs, l’attaquant de 23 ans discuterait avec Thomas Partey, son ancien coéquipier à l’Atlético de Madrid, et cela pourrait aider Arsenal à convaincre João Félix. Cependant, le montant du prêt devrait être réduit considérablement pour que l’opération soit possible (l’Atlético de Madrid attendrait une offre à 21M€).

Chelsea prêt à le recaler comme le PSG ?