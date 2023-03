Mercato : Recalé par deux fois, le PSG a un coup en or à jouer

Thomas Bourseau

Le PSG ne se cache pas vraiment dans sa quête d’un défenseur central et a déjà échoué en l’espace de presqu’un an à deux reprises avec Milan Skriniar. Un joueur de renom dans ce secteur de jeu pourrait être disponible sur le marché des transferts, à savoir Aymeric Laporte. Explications.

Le 10 juin dernier, le PSG officialisait la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football. L’une des priorités du dirigeant portugais semblait déjà de recruter un défenseur central afin de permettre à Christophe Galtier, qui avait déposé ses valises au début du mois de juillet, de pouvoir évoluer avec une défense à trois centraux.

Skriniar vers le PSG en tant qu’agent libre

Pour ce faire, Luis Campos avait incité le PSG à lancer les grandes manoeuvres auprès de l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar. Malgré un accord contractuel trouvé avec le clan Skriniar, le PSG s’est heurté sur le prix réclamé par l’Inter et le transfert est tombé à l’eau. Comme ce fut le cas lors du mercato hivernal après un retour en force du PSG après que le10sport.com vous ait révélé que Milan Skriniar n’allait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain.

La tentation Aymeric Laporte ?