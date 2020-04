Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane a une nouvelle piste en Ligue 1

Publié le 2 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Pour renforcer le Real Madrid, Zinedine Zidane a les yeux rivés vers la Ligue 1. Et un nouveau nom aurait été coché par l’entraîneur merengue.

Après avoir dépensé plus de 300M€ l’été dernier, le Real Madrid n’aurait pas encore fini son lifting. Cet été, Zinedine Zidane pourrait encore apporter des changements à son effectif. Et pour cela, il pourrait aller se servir en Ligue 1. Si l’intérêt pour Kylian Mbappé n’est plus un secret, le Real Madrid aurait aussi coché le nom d’Eduardo Camavinga, Rayan Cherki ou encore Houssem Aouar. Et la liste ne s’arrêterait pas là.

Autour de Lafont ?