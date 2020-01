Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sur le point de boucler l'arrivée du «nouveau Neymar» ?

Publié le 4 janvier 2020 à 20h30 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, le Real Madrid serait proche de boucler l'arrivée de Reinier Jesus, pépite brésilienne de Flamengo âgée de 17 ans.

À seulement 17 ans, Reinier Jesus est déjà un garçon très convoité sur le marché des transferts. En effet, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques semaines, le PSG, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone ou encore le Borussia Dortmund avaient coché son nom, mais c'est bien le Real Madrid qui devrait rafler la mise. Toujours selon les informations du 10 Sport, l'affaire va se conclure pour une somme avoisinant les 30M€, et l'annonce officielle de ce transfert serait imminente.

Il ne manquerait plus que l'offre du Real Madrid pour Reinier Jesus !