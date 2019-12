Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack de Ligue 1 vers un transfert à 60M€ ?

Publié le 17 décembre 2019 à 15h30 par La rédaction

Le LOSC pourrait se séparer de Boubakary Soumaré lors du prochain mercato hivernal. Et le Real Madrid intéressé par le milieu de terrain saurait à quoi s’attendre concernant le prix du transfert.

Boubakary Soumaré portera-t-il le maillot du LOSC à l’issue du mercato hivernal ? Le milieu de terrain s’affirme de plus en plus au sein de l’effectif mis en place par Christophe Galtier et ne manquerait pas de courtisans. Selon les informations exclusives du 10 Sport, le joueur est sur les tablettes du Napoli, de l’Inter, de Manchester United, de Tottenham, mais serait également suivi par le Real Madrid. Toujours selon nos informations, le LOSC envisage de transférer Boubakary Soumaré en hiver pour un transfert estimé à 40M €.

Entre 50 et 60M€ pour libérer Soumaré cet hiver ?