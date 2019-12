Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Trois grosses pistes activées par Juninho ?

Publié le 17 décembre 2019 à 12h10 par La rédaction

L’OL souhaite être actif lors du prochain mercato hivernal. Le club rhodanien aurait ainsi ciblé trois internationaux français : Thomas Lemar, Lucas Digne et Steven N’Zonzi.