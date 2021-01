Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre se rapproche pour Sergio Ramos ?

Publié le 14 janvier 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos serait encore loin d'une prolongation. En effet, le capitaine du Real Madrid et sa direction auraient toujours du mal à faire un pas l'un vers l'autre dans les négociations.

Après 16 années de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prendre le large. Engagé jusqu'au 30 juin, le capitaine merengue pourra changer de cap librement en fin de saison s'il ne prolonge pas. D'ailleurs, Sergio Ramos peut déjà négocier avec le club de son choix pour un transfert gratuit depuis le 1er janvier. Alors que, d'après les dernières indiscrétions d' ABC , l'international espagnol aurait décidé d'attendre le mois de février pour se placer sur le marché, il semblerait qu'une prolongation ne soit pas du tout d'actualité pour autant.

Un départ inévitable pour Sergio Ramos ?